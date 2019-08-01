В Сибири пошли на нетривиальный метод борьбы с пожарами

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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
Дым от пожаров в Сибири добрался до 500 населенных пунктовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Иркутской области начали создавать искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«1 августа в Иркутске взлетел и взял курс на север Иркутской области специальный самолет-зондировщик Ан-26», — говорится в сообщении пресс-службы. В Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдались условия для развития облачности, пригодной для искусственного вызова осадков. Для этого самолет запустил в небо пиропатроны с йодистым серебром.

Работы по искусственному созданию дождей работники Авиалесоохраны проводили на протяжении всего июля. Тогда осадки средней и высокой интенсивности выпали в 67% случаев.

Площадь огня в настоящий момент — около трех миллионов гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания, напоминает «Ридус». Самая напряженная обстановка в Иркутской области и Красноярском крае. В зоне задымления из-за пожаров оказались около 500 населенных пунктов в 20 регионах России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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