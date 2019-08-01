В Сибири пошли на нетривиальный метод борьбы с пожарами

В Иркутской области начали создавать искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«1 августа в Иркутске взлетел и взял курс на север Иркутской области специальный самолет-зондировщик Ан-26», — говорится в сообщении пресс-службы. В Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдались условия для развития облачности, пригодной для искусственного вызова осадков. Для этого самолет запустил в небо пиропатроны с йодистым серебром.
Работы по искусственному созданию дождей работники Авиалесоохраны проводили на протяжении всего июля. Тогда осадки средней и высокой интенсивности выпали в 67% случаев.
Площадь огня в настоящий момент — около трех миллионов гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания, напоминает «Ридус». Самая напряженная обстановка в Иркутской области и Красноярском крае. В зоне задымления из-за пожаров оказались около 500 населенных пунктов в 20 регионах России.