Дерипаска переводит свою компанию из Великобритании в Россию

В отношении Олега Дерипаски все еще действуют санкции США Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Акционеры российского производителя алюминия «Русал» одобрили перерегистрацию холдинга с нормандского острова Джерси в юрисдикцию РФ. Прописка в России даст компании миллиардера Олега Дерипаски статус международной, она сможет без ограничений совершать валютные операции и расчеты.

Предположительно, компания получит прописку на острове Октябрьский в Калининграде. Личным законом «Русала» будет считаться право РФ, а не иностранного государства. Стоимость акций должна будет выражаться в рублях, пишет РИА «Новости». Как ранее сообщало «URA.RU», таким образом «Русал» планирует сэкономить на налогах.

Весной прошло года в отношении основателя «Русала» и материнской компании En+ Олега Дерипаски и его активов США ввели санкции, напоминает RT. Осенью совет директоров решил перевести компанию из Джерси в Россию, уточняет «Национальная служба новостей». В «Русал» входит в том числе предприятия на Урале: Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск) и Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский).