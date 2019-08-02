Силовики изъяли 10 тонн алкоголя
Цех по производству фальсифицированного алкоголя на Уралмаше в Екатеринбурге обнаружили сотрудники ГУ МВД по Свердловской области при поддержке ФСБ и Росгвардии. Там же, на проспекте Космонавтов, находился склад готовой продукции.
«Разливали спиртное в бутылки 0,25 л. и 0,5 л. Со склада изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок. В частности, на складе нашли в большом количестве автоводку с названиями Mercedes-Benz, BMW и Toyota», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
На складе силовики задержали 26 человек. Все они — выходцы из бывших союзных республик. Возбуждено уголовное дело.