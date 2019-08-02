01 августа 2019

Силовики в Екатеринбурге накрыли цех с «автомобильной» водкой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Силовики изъяли 10 тонн алкоголяФото: URA.RU © URA.RU

Цех по производству фальсифицированного алкоголя на Уралмаше в Екатеринбурге обнаружили сотрудники ГУ МВД по Свердловской области при поддержке ФСБ и Росгвардии. Там же, на проспекте Космонавтов, находился склад готовой продукции.

«Разливали спиртное в бутылки 0,25 л. и 0,5 л. Со склада изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок. В частности, на складе нашли в большом количестве автоводку с названиями Mercedes-Benz, BMW и Toyota», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На складе силовики задержали 26 человек. Все они — выходцы из бывших союзных республик. Возбуждено уголовное дело.

Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Фото: URA.RU © URA.RU
Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Фото: URA.RU © URA.RU
Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Фото: URA.RU © URA.RU
Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Фото: URA.RU © URA.RU
Росгвардия ФСБ изъяли алкоголь Мерседес БМВ
Фото: URA.RU © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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