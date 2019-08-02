В Челябинской области нашли незаконное мусульманское кладбище

По документам мусульманского кладбища в Аргаяше попросту нет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Прокуратура Челябинской области обнаружила незарегистрированное мусульманское кладбище недалеко от села Аргаяш. Оно действует с грубыми нарушениями, утверждают в ведомстве.

«К кладбищу нет дороги, оно не имеет собственника и не стоит на учете в органе, осуществляющем госрегистрацию права на недвижимое имущество. Кроме того, в нарушение СанПиН там нет урн, мусор сваливают у ворот, отсутствуют места для размещения транспорта», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе надзорного органа. Часть нарушений аргаяшские чиновники устранили, поставить кладбище на кадастровый учет прокуратура заставляет их через суд.

Схожие проблемы выявлены в селе Кулуево, деревнях Казырова, Большая Куйсарина, Байгазина, Курамшина, Большой Медиак, Марксист, Березовка и Калиновка. При этом зарегистрировать местное кладбище в Росреестре администрацию Кулуево также приходится побуждать судебным путем.