01 августа 2019
31 июля 2019

«Дочка» «Курганмашзавода» второй раз за год избежала банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Зауральский кузнечно-литейный завод. Курган, кузнечный завод, цех
Кузнечно-литейный завод пытались обанкротить уже не в первый разФото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области не стал рассматривать иск о признании банкротом ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ, принадлежит «Курганмашзаводу») и вернул его заявителю. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Возвратить заявление о признании должника банкротом», — говорится в материалах дела. Другие подробности пока не раскрываются, отмечается только, что решение принято в соответствие со статьей 44 Федерального закона «О несостоятельности». Это означает, что заявление о банкротстве вернули из-за нарушений, допущенных при его подаче.

Ранее «URA.RU» сообщало, что заявление о банкротстве поступило в курганский арбитраж в середине марта — через месяц после прекращения предыдущего дела о банкротстве. Зарегистрированная в Кургане «Научно-производственная фирма „СК“-GROUP» заявляла о долгах ЗКЛЗ в 30,5 млн рублей.

Оказалось, что кредитор не предоставил суду доказательств своевременного опубликования уведомления об обращении в суд с банкротным иском — это обязательная процедура, необходимая для оповещения всех заинтересованных лиц, в том числе других кредиторов, о предстоящем судебном процессе. По этой причине исковое заявление оставили на месяц без движения, а затем этот срок неоднократно продлевали. За этот период заявитель не только не устранял замечания, но даже не получал судебное извещение. По этой причине ему давали дополнительное время на устранение недостатков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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