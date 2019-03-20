Суд не стал рассматривать новое заявление о банкротстве «дочки» «Курганмашзавода»

Кузнечно-литейный завод пытаются обанкротить уже не в первый раз Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области оставил без движения заявление о банкротстве ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ, принадлежит «Курганмашзаводу»). Такое решение объяснили нарушениями, допущенными при подаче искового заявления.

«Заявление оставить без движения. Предложить заявителю устранить допущенные нарушения», — говорится в тексте судебного определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Заявление о банкротстве ЗКЛЗ было подано курганской компанией «Научно-производственная фирма „СК“-GROUP» 15 марта — через месяц после прекращения предыдущего дела о банкротстве. «СК»-GROUP заявляет о долгах ЗКЛЗ в 30,5 млн рублей, просит признать это предприятие несостоятельным и на полгода ввести на нем процедуру наблюдения.

В суде отмечают, что право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора если он предварительно, не менее чем за 15 дней, опубликовал уведомление о своем намерении обратиться в суд. Это необходимо для своевременном оповещении всех заинтересованных лиц, в том числе других кредиторов должника, о предстоящем судебном процессе.

Оказалось, что заявитель не предоставил суду доказательств, что им было опубликовано такое уведомление. Кроме того, к заявлению не приложены документы от судебных приставов о ходе исполнительного производства по принудительному исполнению решения арбитражного суда от 2017 года, в соответствии с которым ЗКЛЗ должен «СК»-GROUP более 30 млн рублей. Все нарушения нужно устранить до 19 апреля. В противном случае иск о банкротстве ЗКЛЗ будет возвращен заявителю.