Власти Ямала ищут чиновника, который займется главной проблемой лета

Неделю назад на Ямале горело более 600 гектаров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов изменил структуру окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. У директора подразделения появится новый заместитель. Проект документа, определяющий новую структуру департамента, был опубликован 2 августа на сайте окружного правительства.

«Утвердить с 1 ноября прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО», — говорится в тексте документа.

Теперь у главы подразделения Сергея Юдина будет два заместителя. Новый будет руководить управлением противопожарной и спасательной деятельности, в котом появится сектор противопожарной защиты. В этом сезоне лесные пожары охватили многие регионы России. Их общая площадь в Сибири, составляет более трех миллионов га. В Якутии горит более 1,1 миллиона га леса. На Ямале также горели леса (1840 га).

Однако в правительстве уверяют, что давно планировали изменения в структуре департамента, с пожарами они не связаны. «Введение новой должности заместителя директора связано с усилением важного направления в работе департамента в части аварийно-спасательной деятельности. „Бушевавших пожаров“ в регионе в этом году не зафиксировано. Все пожары ликвидированы силами окружной аварийно-спасательной службы „Ямалспас“, дополнительные силы не привлекались», — прокомментировали в профильном департаменте.

Кто займет пост нового зама, пока неизвестно. Место второго заместителя руководителя также вакантно.