Семья погибшего рабочего решила засудить пермский химзавод

Судебное разбирательство началось 2 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В столице Прикамья стартовал судебный процесс по факту гибели 34-летнего рабочего Руслана Тельнева от отравления ядовитым газом на заводе «Пермской химической компании». Семья погибшего пытается отсудить у предприятия денежную компенсацию.

«Мать, отец и гражданская жена погибшего, у которого остался маленький ребенок, заявили иск на общую сумму девять миллионов рублей», —отмечает издание 59.ru. В самой химкомпании платить семье погибшего наотрез отказываются, утверждая, что произошедшее было лишь несчастным случаем.

Рабочий завода «Пермской химической компании» Руслан Тельнев скончался в больнице в августе 2018 года. По данным скорой, ранее он подвергся токсическому действию фтора.

Смерть Руслана Тельнева — это уже не первое ЧП, произошедшее на химзаводе «Пермской химической компании». На этом же предприятия 1 марта 2018 года произошел сильный пожар. Один из работников завода в результате ЧП получил ожоги 90% тела, после которых скончался в больнице. В июле 2019 года суд вынес приговоры двум сотрудникам химзавода. Суд признал их виновными в нарушении правил безопасности и приговорил каждого к 1 году ограничения свободы.