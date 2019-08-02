Курганскому мясокомбинату запретили работать со школой, где нашли «мясо доисторического животного»

После скандала с куском мяса в продукции курганского мясокомбината нашли нарушения Фото: сообщество «Юргамыш LIVE», «ВКонтакте»

Курганскому мясокомбинату «Стандарт» запретили поставку тушенки в Юргамышскую школу, ученики которой ранее обнаружили в супе странный кусок мяса, прозванный «мясом доисторического животного». Об этом сообщила руководитель регионального управления ФАС Татьяна Соболевская.

«Выдано предупреждение о необходимости изъятия и прекращения введения в гражданский оборот тушеной говядины. В частности, это касается поставки мясных консервов для Юргамышской средней общеобразовательной школы», — заявила чиновница.

Основанием для такого решения стал результат внеплановой выездной проверки в школе, проведенной региональным управлением Роспотребнадзора, который, в частности, отобрал пробы тушенки из ежедневного меню для учащихся. В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили «URA.RU», что внеплановая проверка в школе проводилась после сообщений о подозрительном куске мяса в обеде.

Лабораторные испытания продукции проводил Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Специалисты установили, что сырье, используемое для приготовления консервированного мяса, не соответствовало потребительской маркировке. Если предприятие добровольно исполнит предупреждение, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет.

Ранее «URA.RU» сообщало о странном куске мяса, обнаруженном в тарелке с супом школьниками Юргамыша. В тарелке могли оказаться говяжьи губы или щеки, мясо ежа или даже «доисторическое животное». Школьный обед быстро стал мемом в соцсетях.