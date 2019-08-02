В челябинском контактном зоопарке перебили половину животных

Погибли в том числе любимцы посетителей — поросята (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске жестоко убили животных контактного зоопарка «Райский уголок» в городском саду имени Пушкина. Учреждение, потерявшее почти половину обитателей, временно закрыто.

О ЧП стало известно утром 2 августа. Пришедшие на работу сотрудники обнаружили, что часть животных и птиц мертва, а вольеры залиты кровью. После этого они вызвали полицию.

«Заявление зарегистрировано, на место происшествия выезжали наши сотрудники. Проводится проверка», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, предварительной версией остается нападение небольшого хищного животного. Но участие человека до конца не исключено. У некоторых ветеринаров есть сомнения — ранения на телах жертв, если их можно так называть, напомнили им ножевые. «Поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела решится после дополнительной экспертизы», — рассказал собеседник агентства.

Директор зоопарка Эльвира Шаймухаметова отказалась от комментариев. «Полиция просила не разглашать никакой информации в интересах следствия», — пояснила она.