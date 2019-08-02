В зауральский район, который может остаться без врачей, едет ревизор из правительства

Ларису Кокорину ждут в Лебяжьевской ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина 5 августа посетит центральную районную больницу в Лебяжьевском районе, жители которого заявили о нехватке врачей. Информация об этом опубликована в группе «Подслушано Лебяжье» в соцсети «ВКонтакте», при этом автором публикации указана официальный представитель департамента Анна Борисова.

31 июля Кокорина встречалась с главврачом лебяжьевской больницы, который докладывал о кадровой ситуации в этом учреждении, пишет автор. «После встречи директором принято решение о выезде в поселок Лебяжье для обсуждения вопроса с коллективом больницы. Выезд запланирован на 5 августа. Об итогах встречи дополнительно проинформируем», — отмечается в публикации.

Получить комментарии Борисовой «URA.RU» не удалось. В департаменте здравоохранения заявили, что ее нет на месте. Коллеги Борисовой отказались комментировать предстоящий визит Кокориной в Лебяжье.

Как ранее сообщало «URA.RU», кадровую проблему в Лебяжьевской ЦРБ жители поселка обсуждают в сообществе «Подслушано Лебяжье» во «ВКонтакте». «Увольняются оба педиатра, после больничного уходит хирург, остался один терапевт на весь район, один лаборант, уволился стоматолог, нет окулиста и лора», — пишут они. По словам местных жителей, в департаменте здравоохранения заявили об оптимизации, вызванной уменьшением численности детей. Главный врач ЦРБ Владимир Харченко сообщал «URA.RU», что проблема преувеличена, а увольнение врачей объяснил отсутствием в поселке работы для их мужей.