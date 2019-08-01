Жители зауральского района боятся остаться без врачей

В поселке не осталось педиатров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Лебяжье Курганской области обеспокоены тем, что из районной больницы уволились сразу два педиатра, и детей принимает терапевт. Внимание к проблеме они попытались привлечь с помощью соцсетей.

Своими опасениями жители поселка поделились в сообществе «Подслушано Лебяжье» на сайте «ВКонтакте». «Люди, куда катится наша больница. Увольняются оба педиатра, после больничного уходит хирург, остался один терапевт на весь район, один лаборант, уволился стоматолог, нет окулиста и лора. Детское забрали, все молчат, выделили две палаты, пять коек. Скоро останется от больницы мед пункт», — написала Настя Мухаметдинова.

К посту она прикрепила фото официального ответа областного департамента здравоохранения, где говорится, что оптимизация связана с уменьшением численности детей. «Такое чувство, что нас тут скоро бросят на самовыживание! И насколько сократилось детское население? Школа, садики — все заполнено. В терапевтическом отделении через день и каждый день умирают старики…и тут же дети. Осталось грейдером поселок сравнять с землей и все. Нет поселка — нет проблем», — поддержала Веруся Степанюк.

Главный врач ЦРБ Владимир Харченко заявил, что проблема «преувеличена», однако признал, что педиатры уволились. «У нас нет работы мужьям», — объяснил он текучку кадров. Получить комментарии у заместителя руководителя областного департамента здравоохранения Елены Островских, которая подписала письмо о сокращениях, не удалось — она не ответила на звонок корреспондента.