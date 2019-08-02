Владелец зоопарка в Крыму пожалел о победе СССР в Великой Отечественной войне

Владелец сафари-парка для львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков из-за пожаров в тайге выразил сожаление о том, что Сибирь не была отдана немцам во время Второй мировой войны. Гневный пост он опубликовал на личной странице в Facebook.
«Нужно было тогда в 1941 году все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня», — заявил Зубков. При этом он посетовал на бездействие чиновников, которые не занимаются тушением пожаров в Сибири.
Пользователи в комментариях не стали скрывать своего недовольства и вспомнили о погибших. «Разве о такой стране мечтали наши деды, родители, насмерть защищая родину и выковав своим нечеловеческим трудом, жизнями победу?» — написала Наталья Воронова. «А при чем здесь Великая Отечественная? Вы уж совсем загоняетесь! Леса горят, потому как „честные“ предприниматели зарабатывают деньги на этом, срубая, а потом поджигая!» — предположила Анастасия Землякова.
Площадь лесных пожаров в регионах Сибири превышает три миллиона гектаров. На борьбу с огнем была брошена авиация Минобороны, напоминает