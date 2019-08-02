На 64 году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сухов, сообщил «URA.RU» источник в его окружении. Информацию подтвердили два депутата регионального парламента.
Анатолий Сухов окончил Академию труда и социальных отношений, более 20 лет работал в структурах, связанных с деятельностью железнодорожного транспорта. Начинал трудовую деятельность дежурным поста парка отправления, в 2000 году возглавил Дорожную территориальную профсоюзную организацию СвЖД.
В 2010 году впервые стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области, 18 сентября 2016 года вновь был избран депутатом по одномандатному Краснотурьинскому избирательному округу. Возглавлял региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Редакция «URA.RU» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Сухова.