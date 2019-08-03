Юлия Михалкова процитировала Чехова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Настоящая красота заключается в красивых мыслях, сердце и душе. Об этом заявила актриса шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова в своем Instagram.

«Что такое женская красота? Без внутренней красоты стройная фигура, длинные ресницы и большие глаза бессмысленны. Все же читается в мимике, во взгляде», — пишет Михалкова. Также актриса процитировала Чехова, который говорил о том, что настоящая красота человека скрывается в красивом сердце, душе и мыслях.

Михалкова призвала подписчиков ответить на вопрос, что для них настоящая красота. Пользователь germonassa_inguz написала: «женская красота — это гармония внутреннего и внешнего мира», однако юзер alenarom18 заявила, что красота Михалковой на грани: «Пока еще красивая, но на грани! Не переусердствуй с филлерами. Скулы и губы больше не накачивай».

Как писало ранее «URA.RU», участница «Уральских пельменей» Михалкова рассказала, в чем секрет ее женственности. По ее мнению, иногда брючный костюм может выгоднее сидеть, чем платье.