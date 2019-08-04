Макс Фадеев заявил, что знает о Тоболе больше писателя Алексея Иванова

Уроженец Кургана, музыкант Макс Фадеев заявил, что знает о реке Тобол больше, чем автор романа «Тобол» Алексей Иванов. Об этом продюсер написал на своей странице в Instagram.
«Приятно читать о том месте, о котором ты знаешь больше любого писателя!» — написал у себя на странице Фадеев. Музыкант рассказал, что вырос на реке Тобол, так как дом его родителей стоял прямо на ее берегу. Также он отметил, что «ничего не рекламирует», но прочитал один том романа всего за день.
Один из комментаторов ответил на рецензию Фадеева, заявив, что ему произведение не будет интересно, так как он «там не рос». Другие же, напротив, высказали свои положительные впечатления о книге и написали, что вторая ее часть тоже заслуживает прочтения.
Ранее Макс Фадеев поддержал сбор средств на восстановление сгоревшего в Курганской области Чимеевского Свято-Казанского мужского монастыря. Именно в нем музыкант был крещен.
Писатель Алексей Иванов вырос в Перми. Он стал известен благодаря своим книгам об Урале («Сердце пармы», «Золото бунта» и другие), а также роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. Считается, что автор проживает в Екатеринбурге, но сам писатель не подтверждает эту информацию.