03 августа 2019

Медики научились предугадывать возникновение рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследователи научились выявлять рак по уровню выработки инсулинаФото: Илья Московец © URA.RU

Ученые установили связь между высоким уровнем инсулина в крови и возникновением рака. Об этом сообщается на портале Medicalxpress.

Результаты были получены в ходе экспериментов над мышами. Грызунам, предрасположенным к раку, искусственно понижали уровень инсулина. «Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при возникновении рака поджелудочной железы», — сообщили ученые. Они выяснили, что из-за выработки слишком большого количества инсулина поджелудочная железа изнашивается.

Исследователи также отметили, что высокий уровень инсулина характерен и для других онкологических заболеваний, например, рака молочной железы. В дальнейшем ученые будут проверять свои гипотезы на других видах рака.

Ранее британские ученые нашли способ выявлять рак шейки матки, напоминает Nation News. Для этого исследователи разработали специальный ДНК-тест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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