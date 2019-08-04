Медики научились предугадывать возникновение рака

Ученые установили связь между высоким уровнем инсулина в крови и возникновением рака. Об этом сообщается на портале Medicalxpress.
Результаты были получены в ходе экспериментов над мышами. Грызунам, предрасположенным к раку, искусственно понижали уровень инсулина. «Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при возникновении рака поджелудочной железы», — сообщили ученые. Они выяснили, что из-за выработки слишком большого количества инсулина поджелудочная железа изнашивается.
Исследователи также отметили, что высокий уровень инсулина характерен и для других онкологических заболеваний, например, рака молочной железы. В дальнейшем ученые будут проверять свои гипотезы на других видах рака.
Ранее британские ученые нашли способ выявлять рак шейки матки, напоминает Nation News. Для этого исследователи разработали специальный ДНК-тест.