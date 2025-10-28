«Легко превратиться в женщину из прошлого»: эксперт моды Лисовец рассказал, что носить этой зимой
Владислав Лисовец советует доставать бабушкины шубы
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Эта зима обещает быть в России суровой, поэтому к выбору гардероба стоит подойти особенно внимательно. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец рассказал URA.RU, что в этом сезоне россиянкам стоит ставить во главу угла.
«Хочу сразу всех предупредить: несмотря на моду, следите за своим здоровьем. Это самое важное. В этому году мы наблюдали возвращение моды на двухтысячные, но она больше не в верхней одежде, а повседневной для работы, дома, вечеринок и так далее. А в верхней одежде все пока остается неизменным. Пуховики становятся более приталенными, сужаются и пальто. В более узких вещах теплее, в них дольше держится тепло и комфортная температура. Поэтому оверсайз, тот, который хорошо продувает, он остается в прошлом», — поясняет эксперт.
Достаем бабушкину шубу
Этой зимой в моду возвращаются шубы. И не те, о которых трубили в прошлые годы. Модницам в этом сезоне стоит обратить внимание на гардероб мамы и бабушек.
Шуба — верный друг модниц этой зимой
Фото: создано в Midjourney
«Шубы в таком стиле можно найти или в гардеробе своих родителей, или поискать в секонд-хендах. Это будет выглядеть очень стильно. Единственное, что при этом надо учесть — обувь, сумка, головной убор. Они должны быть интересными, иначе легко превратиться в женщину из прошлого».
В качестве яркого акцента Владислав рекомендует обратить внимание на грубые ботинки в сочетании с интересным свитером и плотными легинсами.
Нужно миксовать разные стили
Фото: создано в Midjourney
А если не шуба
Если не нравятся шубы, в моде осталась куртка «рыбака» — с накладными карманами. Утепленный непродуваемый вариант будет отлично сочетаться с женственными сумками, юбками и обувью.
«Задача — миксовать в своем образе. То есть берем грубую деталь и разбавляем ее нежным. Так достигается стильный образ. Если же просто все женственное или грубое — это скучный образ».
Куртка рыбака спасет от морозов
Фото: создано в Midjourney
Головной убор
Голову от мороза можно спрятать под косынкой. Но стилизовать все так, чтобы не было чрезмерной отсылки к прошлому. «Сохраняется тренд на вязаные шапки — они прекрасно согревают в наших реалиях», — говорит Лисовец.
Вязаные шапки и косынки — мастхев зимы
Фото: создано в Midjourney
В целом, эксперт моды призывает россиянок при выборе образа думать не только о внешнем сочетании вещей, но и функциональности. В суровом российском климате главное — быть в тепле и комфорте.
