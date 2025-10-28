Логотип РИА URA.RU
«Легко превратиться в женщину из прошлого»: эксперт моды Лисовец рассказал, что носить этой зимой

Стилист Лисовец: этой зимой в гардеробе важно учесть одну деталь
28 октября 2025 в 18:13
Владислав Лисовец советует доставать бабушкины шубы

Владислав Лисовец советует доставать бабушкины шубы

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Эта зима обещает быть в России суровой, поэтому к выбору гардероба стоит подойти особенно внимательно. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец рассказал URA.RU, что в этом сезоне россиянкам стоит ставить во главу угла.

«Хочу сразу всех предупредить: несмотря на моду, следите за своим здоровьем. Это самое важное. В этому году мы наблюдали возвращение моды на двухтысячные, но она больше не в верхней одежде, а повседневной для работы, дома, вечеринок и так далее. А в верхней одежде все пока остается неизменным. Пуховики становятся более приталенными, сужаются и пальто. В более узких вещах теплее, в них дольше держится тепло и комфортная температура. Поэтому оверсайз, тот, который хорошо продувает, он остается в прошлом», — поясняет эксперт.

Достаем бабушкину шубу

Этой зимой в моду возвращаются шубы. И не те, о которых трубили в прошлые годы. Модницам в этом сезоне стоит обратить внимание на гардероб мамы и бабушек.

Шуба — верный друг модниц этой зимой

Фото: создано в Midjourney

«Шубы в таком стиле можно найти или в гардеробе своих родителей, или поискать в секонд-хендах. Это будет выглядеть очень стильно. Единственное, что при этом надо учесть — обувь, сумка, головной убор. Они должны быть интересными, иначе легко превратиться в женщину из прошлого».

В качестве яркого акцента Владислав рекомендует обратить внимание на грубые ботинки в сочетании с интересным свитером и плотными легинсами.

Нужно миксовать разные стили

Фото: создано в Midjourney

А если не шуба

Если не нравятся шубы, в моде осталась куртка «рыбака» — с накладными карманами. Утепленный непродуваемый вариант будет отлично сочетаться с женственными сумками, юбками и обувью.

«Задача — миксовать в своем образе. То есть берем грубую деталь и разбавляем ее нежным. Так достигается стильный образ. Если же просто все женственное или грубое — это скучный образ».

Куртка рыбака спасет от морозов

Фото: создано в Midjourney


Головной убор

Голову от мороза можно спрятать под косынкой. Но стилизовать все так, чтобы не было чрезмерной отсылки к прошлому. «Сохраняется тренд на вязаные шапки — они прекрасно согревают в наших реалиях», — говорит Лисовец.

Вязаные шапки и косынки — мастхев зимы

Фото: создано в Midjourney

В целом, эксперт моды призывает россиянок при выборе образа думать не только о внешнем сочетании вещей, но и функциональности. В суровом российском климате главное — быть в тепле и комфорте.

