Суд вынес приговор генералу Росгвардии

Суд вынес приговор по уголовному делу экс-замначальника тыла Росгвардии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший заместитель начальника тыла Росгвардии, генерал-майор запаса Мирза Мирзаев, приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта для нужд национальной гвардии России», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Мирзаев признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта).

Суд приговорил Мирзаева к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил обвиняемого права занимать государственные должности в течение пяти лет и постановил взыскать с него сумму взятки в полном объеме.

