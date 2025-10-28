Логотип РИА URA.RU
Суд вынес приговор генералу Росгвардии

Генерал Росгвардии Мирзаев получил 9 лет за взятку в 140 млн рублей
28 октября 2025 в 18:16
Суд вынес приговор по уголовному делу экс-замначальника тыла Росгвардии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший заместитель начальника тыла Росгвардии, генерал-майор запаса Мирза Мирзаев, приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта для нужд национальной гвардии России», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Мирзаев признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта).

Суд приговорил Мирзаева к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил обвиняемого права занимать государственные должности в течение пяти лет и постановил взыскать с него сумму взятки в полном объеме.

Доказано, что Мирзаев лично контролировал исполнение государственного контракта на поставку быстровозводимых зданий для нужд национальной гвардии РФ. Контракт в 2023 году был заключен с ООО «Пегас-Эко». В течение 2023–2024 годов генерал получил через посредника, гражданина Сафарова, 140 миллионов рублей от руководителя компании Закирова за покровительство по данному контракту.

