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Дом вместе с жильцами выставили на торги в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом № 21 по улице Орловская. Тюмень, аварийный дом, ветхое жилье, улица орловская 21
В выставленном на торги доме проживает семья из четырех человек (фото из архива)Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нежилой дом с прописанными в нем жильцами выставлен на продажу в Тюмени. Дом продается вместе с принадлежащей тюменскому правительству компанией АО «Тиком». О торгах сообщается на сайте «Российского аукционного дома».

«В соответствии с решением Калининского районного суда от 11 сентября 2009 года в части здания на улице Кузнецова, 4/2 проживает семья из четырех человек», — указано в сопроводительной к сделке документации.

В двухэтажном деревянном доме отсутствует центральное отопление, водопровод и канализация. Начальная цена актива заявлена в размере 1,5 млн рублей при оцениваемой стоимости в 19,1 млн рублей.

АО «Тиком» является убыточным предприятием — в 2018 году компания потеряла 1,6 млн рублей прибыли при выручке в 1,4 млн руб. Задолженность акционерного общества по налогам, сборам, пени и штрафам составляет почти три миллиона. Компания владеет еще четырьмя коммерческими помещениями в других домах.

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