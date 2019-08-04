Захарова поставила на место Помпео, который заявил о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила госсекретарю США Майку Помпео, заявившему о необходимости возвращения Крыма в состав Украины. По ее словам, Помпео не уважает мнение жителей полуострова.
«Последний человек, кому Крым что-то должен, — это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
В комментарии один из пользователей задал Захаровой вопрос о том, что можно считать фактом волеизъявления крымчан: «Может, я тоже, как и Помпео, что-то пропустил? Или аннексия это уже демократическое волеизъявление?». Захарова напомнила ему о референдуме, который прошел на полуострове. «В 2014 был референдум на фоне отсутствия на Украине законной власти. А до этого ещё несколько попыток», — написала она.
Ранее в ходе разговора в организации «Экономический клуб Вашингтона» в американской столице Помпео задали вопрос о том, считает ли он, что Крым «не вернется Украине». На это госсекретарь ответил: «Позиция США такова, что это недопустимо. Крым должен вернуться».
Крым вошел в состав Российской федерации весной 2014 года по итогам референдума.