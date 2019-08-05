Организатор разбойного нападения «банды ФСБ» оказался выходцем из прокуратуры

Следователи установили еще двух фигурантов дела так называемой «банды грабителей из ФСБ». Одним из них оказался ранее судимый бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, другой фигурант, Борис Караматов, находится в розыске. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
«Арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии», — отметил источник. По его данным, за разбойное нападение он получил 19 млн рублей и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк. По мнению следствия, именно Караматов убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где произошло нападение.
По данным Щербинского суда, Жарова осудили в мае 2016 года за групповое разбойное нападение. В его приговоре сказано, что нападавшие были одеты в камуфляж с шевронами «ОМОН», они рассредоточились по дому и кричали, что являются сотрудниками милиции, которые намереваются проводить обыск.
О «банде грабителей из ФСБ» стало известно 2 июля, когда задержали нескольких сотрудников подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К», а также инспектора ФНС Дмитрия Чиквина. Их обвиняют в хищении 136 миллионов рублей у человека, который пришел в банк «Металлург», напоминает «Национальная служба новостей». В середине июля двое из задержанных уже признали вину, один из них частично возместил ущерб, передает телеканал 360.