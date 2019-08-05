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Новый мэр Челябинска объявила о назначениях в администрации города

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное заседание у врио мэра Натальи Котовой. Челябинск, котова наталья, портрет
Наталья Котова объявила о назначениях двух чиновников в мэрии ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио мэра Челябинска Наталья Котова объявила о двух кадровых решениях. Как передает корреспондент «URA.RU» с аппаратного совещания в администрации города, начальником управления дорожного хозяйства стал Ринат Кучитаров, главой управления по работе с общественными организациями назначен Вячеслав Борисов.

«Кучитаров ранее руководил ООО «Красноармейское ДРСУ», Борисов работал в органах МВД, отвечал за порядок на общественных мероприятиях, — объявила Котова.

Ранее Котова уволила вице-мэра по социальным вопросам Игоря Лопаткина. Освобождены от должности начальник муниципального казенного учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков, директор муниципального учреждения «Горсад имени Пушкина» Ольга Попова, руководитель управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова, начальник управления дорожного строительства Александр Шабалин. Все они в той или иной степени считались близкими к депутату Госдумы Андрею Барышеву.

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