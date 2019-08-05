Новый мэр Челябинска объявила о назначениях в администрации города

Врио мэра Челябинска Наталья Котова объявила о двух кадровых решениях. Как передает корреспондент «URA.RU» с аппаратного совещания в администрации города, начальником управления дорожного хозяйства стал Ринат Кучитаров, главой управления по работе с общественными организациями назначен Вячеслав Борисов.
«Кучитаров ранее руководил ООО «Красноармейское ДРСУ», Борисов работал в органах МВД, отвечал за порядок на общественных мероприятиях, — объявила Котова.
Ранее Котова уволила вице-мэра по социальным вопросам Игоря Лопаткина. Освобождены от должности начальник муниципального казенного учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков, директор муниципального учреждения «Горсад имени Пушкина» Ольга Попова, руководитель управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова, начальник управления дорожного строительства Александр Шабалин. Все они в той или иной степени считались близкими к депутату Госдумы Андрею Барышеву.