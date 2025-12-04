Челябинцы бросились искать работу в общепите
Челябинцы стали на 43% чаще соглашаться на работу продавца-кассира
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Челябинской области стали вдвое чаще по сравнению с прошлым годом интересоваться подработкой в общепите. В среднем работодатели предлагают вознаграждение в размере 32 260 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».
«Сфера общественного питания по-прежнему остаётся популярным направлением для подработки. Здесь можно довольно быстро выйти на смену даже без опыта и удобно совмещать график с учёбой или другими делами»,- отметили в прес-службе.
Как отметили в пресс-службе, среди основных специальностей в общепите челябинцы больше всего интересуются вакансией продавца-кассира. Интерес к такой подработке у горожан за год вырос на 39%.
