Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Челябинцы бросились искать работу в общепите

Челябинцам за подработку в общепите в среднем предлагают 33 тысячи рублей
04 декабря 2025 в 19:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы стали на 43% чаще соглашаться на работу продавца-кассира

Челябинцы стали на 43% чаще соглашаться на работу продавца-кассира

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области стали вдвое чаще по сравнению с прошлым годом интересоваться подработкой в общепите. В среднем работодатели предлагают вознаграждение в размере 32 260 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

«Сфера общественного питания по-прежнему остаётся популярным направлением для подработки. Здесь можно довольно быстро выйти на смену даже без опыта и удобно совмещать график с учёбой или другими делами»,- отметили в прес-службе.

Как отметили в пресс-службе, среди основных специальностей в общепите челябинцы больше всего интересуются вакансией продавца-кассира. Интерес к такой подработке у горожан за год вырос на 39%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал