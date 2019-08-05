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В центре Перми сгорел гараж, на месте которого власти хотят создать имиджевый проект. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, пожарный, пожар
Владелец уверен, что гараж подожгли намеренноФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В микрорайоне Разгуляй в Перми, где в скором времени должен появиться культурный кластер завода имени Шпагина, загорелся гаражный бокс. Об этом «URA.RU» рассказал владелец строения Константин Малолетков.

«В 8 часов утра сработала охранная сигнализация, я приехал на место. Полностью сгорел второй этаж. Я на 100% уверен в том, что был поджог. Думаю, что снос гаражей и пожар — звенья одной цепи. Все это началось после того, как стало известно, что здесь будут расчищать площадку под культурное пространство», — сказал Константин Малолетков.

По словам собеседника агентства, за последние 20 лет, которые он владеет гаражом, у него «ни разу не случалось возгораний и каких-то непредвиденных ситуаций». Малолетков намерен дождаться официального ответа от МЧС и после этого обратиться в суд.

В МЧС корреспонденту информагентства обещали дать комментарий в ближайшее время. В Управлении капстроительства Прикамья, курирующего проект по реконструкции завода имени Шпагина, не стали комментировать данную информацию, посоветовав обратиться в полицию.

Весной начался массовый снос гаражей в микрорайоне Разгуляй. Площадку предполагается использовать под культурный кластер завода имени Шпагина и строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Так местные власти пытаются наполнить пустующие квадратные метры, о которых еще несколько месяцев назад вспоминали наряду с именем худрука Пермского оперного театра Теодора Курентзиса, который покинет Пермь 20 августа.

Сгоревший гаражный бокс в микрорайоне Разуляй в Перми
Фото: Александра Данилова

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