В микрорайоне Разгуляй в Перми, где в скором времени должен появиться культурный кластер завода имени Шпагина, загорелся гаражный бокс. Об этом «URA.RU» рассказал владелец строения Константин Малолетков.
«В 8 часов утра сработала охранная сигнализация, я приехал на место. Полностью сгорел второй этаж. Я на 100% уверен в том, что был поджог. Думаю, что снос гаражей и пожар — звенья одной цепи. Все это началось после того, как стало известно, что здесь будут расчищать площадку под культурное пространство», — сказал Константин Малолетков.
По словам собеседника агентства, за последние 20 лет, которые он владеет гаражом, у него «ни разу не случалось возгораний и каких-то непредвиденных ситуаций». Малолетков намерен дождаться официального ответа от МЧС и после этого обратиться в суд.
В МЧС корреспонденту информагентства обещали дать комментарий в ближайшее время. В Управлении капстроительства Прикамья, курирующего проект по реконструкции завода имени Шпагина, не стали комментировать данную информацию, посоветовав обратиться в полицию.
Весной начался массовый снос гаражей в микрорайоне Разгуляй. Площадку предполагается использовать под культурный кластер завода имени Шпагина и строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Так местные власти пытаются наполнить пустующие квадратные метры, о которых еще несколько месяцев назад вспоминали наряду с именем худрука Пермского оперного театра Теодора Курентзиса, который покинет Пермь 20 августа.