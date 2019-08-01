Пермские власти придумали замену Курентзису. Но почему город против?

Пермские власти стараются наполнить событиями завод Шпагина, надеясь нивелировать негативный эффект от ухода Курентзиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Завод Шпагина, в помещениях которого пермские власти планируют создать культурный кластер, пытаются занять мероприятиями и проектами. 31 августа здесь пройдет фестиваль электронной музыки с диджеями из Германии, Нидерландов, Великобритании. Также пространство рассматривается для размещения офисов местных СМИ. До сих пор идут переговоры о возможном переезде театра «У моста» в одно из зданий завода. Так местные власти пытаются наполнить пустующие квадратные метры, о которых еще несколько месяцев назад вспоминали наряду с именем пока худрука Пермского оперного театра Теодора Курентзиса (20 августа — его последний рабочий день).

Ремонт в одном из зданий завода им. Шпагина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Стоимость проекта по реконструкции объектов под культурный кластер в Перми на месте бывшего завода им. Шпагина составляет 9,6 млрд рублей. Работу планируют разделить на четыре этапа, включая строительство зданий Пермской художественной галереи, Музея современного искусства, прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Сроки окончания строительства и реконструкции объектов сдвинулись с 2023 на 2024 год.

В соцсетях культурный кластер называют очередным проектом, который «останется на бумаге». «Администрация Перми напоминает председателя домкома Швондера, который […] устраивает общие собрания дома, поет и придумывает все новые и новые бредовые проекты», — выразил мнение пользователь под ником «Вишневая девятка». «Площади пустуют. Завод свернули, а заполнить пространство нечем», — рассуждает Денис Нечаев.

Снесенные гаражи на фоне будущего культурного пространства завода им. Шпагина Максим Анфалов

С этим мнением соглашается градозащитник Денис Галицкий. «Проект точно не будет реализован. Например, вопрос — уберут ли железную дорогу с набережной Камы — юридически до сих пор не решен», — отметил он в беседе с корреспондентом «URA.RU». Собеседник добавил: «Есть два подозрения — о чем многие говорят — что кому-то переводят не очень ликвидную недвижимость в „кэш“, выкупая за бюджетные деньги. Второе — „пилят“ деньги, выделенные на проектирование».

В подтверждение своих слов Галицкий напомнил, что все остальные здания, в которых планировалось разместить художественную галерею — Речной вокзал, бывший военный институт ракетных войск — так и не использовались.

Концерт на площадке бывшего завода им. Шпагина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Это может быть связано с тем, в Пермский край не поступают значительные федеральные вливания из Москвы, полагает экономист Антон Любич. «Курировать данный проект в рамках подготовки к 300-летию Перми поручено [зампреду правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития] Виталию Мутко, с которым ни разу не была проведена рабочая встреча и который ни разу не был приглашен в Пермь посмотреть, что собираются строить к юбилею города. Это наводит меня на сомнения, что проект действительно проработан».

Пермский театр оперы и балета с августа останется без худрука Теодора Курентзиса Фото: Максим Денисов © URA.RU

По мнению экономиста, даже презентация «культурного пространства» вице-премьеру РФ Антону Силуанову в ходе его последнего визита в Пермь не может являться гарантией того, что регион получит федеральные деньги.

Галерист, бывший идеолог пермской культурной революции Марат Гельман в разговоре с «URA.RU» обращает внимание на стратегическую ошибку власти. Начинать нужно не с планов по недвижимости, а c культурных ресурсов, уверен он: «Когда культурные проекты начинаются с „давайте что-то построим, а потом заселим“, обычно все заканчивается на „построим“. Музей современного искусства в Москве до сих пор поэтому так и не появился — там 20 лет выбирали площадку».

Декан философско-социологического факультета Пермского классического университета Наталья Береснева не верит, что история с культурным кластером разрешится благополучно. «Как подсказывает здравый смысл — средства для реализации этого проекта слишком велики, а опыта проектирования с нулевым результатом у нас слишком много», — рассказала она «URA.RU». Кроме того, так называемая «культурная прослойка» испытывает недовольство к нынешнему руководству края из-за ухода дирижера Курентзиса.

«URA.RU» обратилось за комментариями к пресс-секретарю губернатора Пермского края Дарье Левченко. Она не смогла прокомментировать ситуацию с культурным кластером и посоветовала обратиться к министру культуры края Вячеславу Торчинскому. Однако на момент подготовки материала он не взял трубку.