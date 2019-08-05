В соцсетях обсуждают видео, на котором люди в костюмах химзащиты делают какие-то измерения на берегу Тобола. Однако горожан поспешили успокоить и заверили, что видео является провокацией.
Запись в сообществе «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте» разместил анонимный пользователь. «Ребята, кто-то знает, что происходит? Увидела людей в форме, которые что-то замеряют», — подписано видео. «Организатор [Алексей] Шварц. Бутафорские костюмы и макеты дозиметров, в которые были одеты активисты движения „Весна“, чтобы создать панику среди жителей области. Это уже подтянуть под уголовное дело можно. Все участники пофамильно известны», — прокомментировал пользователь под ником Всеволод Чаплин. Еще один источник, близкий к правоохранительным органам сообщил «URA.RU», что провокация готовилась заранее и о ней было известно.
«Это фейки, которые всегда во всем обвиняют меня», — прокомментировал Алексей Шварц. Он заверил, что не имеет никакого отношения к видеозаписи.
В пресс-службе МЧС по Курганской области «URA.RU» сообщили, что радиационный фон в Кургане в норме, а сотрудники ведомства не проводили никаких учений. В полиции уточнили, что никаких заявлений и сообщений по данному факту не поступало. «Задержанных граждан нет», — сообщила врио руководителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье коммунисты и представители других оппозиционных партий активно используют экологическую повестку для пиара.