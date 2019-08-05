Глава института, предсказавшего обвал экономики в 2019 году, объяснил, как его избежать

Глава набсовета Института экономики роста Борис Титов объяснил причины рецессии Фото: Илья Московец © URA.RU

Чтобы избежать рецессии, России необходимо отказаться от политики сдерживания инфляции и воспользоваться теми инструментами, которые уже были опробованы странами с развитой экономикой. Об этом рассказал корреспонденту «URA.RU» глава наблюдательного совета Института экономики роста имени Петра Столыпина Борис Титов, комментируя информацию о возможности технической рецессии уже в 2019 году.

«Сегодня нужна новая экономическая программа, аналогичная тем, что использовались развитыми странами, — рассказал собеседник. — Там везде в момент запуска реформ использовались практически одни и те же инструменты». По словам Титова, для вывода России из сегодняшнего состояния нужны «две глобальных вещи» — нацеливание на экономический рост во всех сферах и развитие всех без исключения институтов государства в соответствии с этой политикой.

Экономист пояснил, что к спаду привела политика стабилизации и борьба с инфляцией, которой следовал Центробанк, удерживая высокую ставку рефинансирования. Результаты такой политики негативно сказались на бизнесе, которому перекрыли доступ к кредитованию.

Ранее эксперты Института экономики роста зафиксировали серьезное сокращение малого и среднего бизнеса в России. Это, как отмечалось, грозит спадом всей экономики уже в этом году и технической рецессией, напоминает сайт VSE42.ru