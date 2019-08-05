В основу агитматериалов на предстоящих выборах Александр Бондарчук взял макеты четырехлетней давности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в думу Ноябрьска (ЯНАО) Александр Бондарчук взял за основу своей предвыборной кампании агитматериалы, которые использовал в 2015 и 2018 годах. Это заметили пользователи группы «Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте». Эксперты считают происходящее серьезным ударом по имиджу кандидата.

«Прямо-таки новатор. Человек „бла-бла-бла“», — написал пользователь соцсети и приложил скрины агитматериалов Бондарчука.

Политолог Александр Белоусов удивился подобной стратегии кандидата. «Если он один раз не избрался с этими слоганами, странно, что он снова идет под этим лозунгом», — поделился мнением с «URA.RU» Белоусов.

Политолог Евгений Забродин отметил, что этим шагом Бондарчук нанес серьезный удар по своему имиджу. «Кандидаты думают, что „пипл схавает“ в очередной раз. Типичные ошибки кампании: использование вторичных слоганов. Такие просчеты показывают, что кандидат слабо готовился к кампании», — отметил Забродин.

Получить комментарий у самого кандидата в депутаты не удалось. Бондарчук отказался ответить на вопросы журналиста «URA.RU» еще до их озвучивания.

Бондарчук выдвигается по избирательному округу №1 в Ноябрьске от КПРФ. Коммунисты помимо него выдвинули Александра Зимина и Ефрата Рамазанова. Также участие в думских выборах примут представители от «Единой России» Игорь Виноградов, Виктор Гордиенко, Ирина Ращупкина, Максим Цыганков, Наталья Чемиренко. Либерал-демократы выставили Елену Земенкову и Дениса Пугина. Самовыдвиженцами идут Степан Афонькин, Роман Завгородний, Алексей Климов и Павел Осипов.

Фото: Оригиналы взяты со страницы Александра Бондарчука, VK и группы «Ноябрьск», VK