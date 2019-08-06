Кандидаты в думу Ноябрьска оказались злостными должниками

14 зарегистрированных кандидатов из 73 имеют задолженность Фото: depositphotos.com

В думу Ноябрьска на предстоящие выборы выдвигаются 14 кандидатов-должников, что составляет почти 20% от всех зарегистрированных участников (73 человека). В основном речь идет о кредитах, коммунальных услугах, штрафах по линии ГИБДД, неуплате налогов. Соответствующая информация размещена на сайте федеральной службы судебных приставов России.

У самовыдвиженца Павла Осипова, который идет по №1 избирательному округу, 1,4 млн рублей задолженности. Также выдвигаются по этому округу и имеют долги коммунист Ефрат Рамазанов (более 176 тысяч рублей), либерал-демократ Елена Земенкова (1058 рублей) и самовыдвиженец Алексей Климов (1000 рублей). На 2 избирательном округе должников нет.

В округе №3 задолженность только у либерал-демократа Сергея Швидченко — 1300 рублей. В 4 избирательном округе по сумме задолженности лидирует единоросс Руслан Хасанов — 778 тысяч рублей. Следом за ним идет коммунистка Миляуша Молоствова с общей суммой долга более 93 тысяч рублей. После следуют представитель ЛДПР Галина Быкова — 1762 рубля и еще один единорос Геннадий Королев — 204 рубля.

На избирательном участоке №5 больше всех долгов у самовыдвиженца Андрея Булая. Сумма его задолженности составляет почти 82 тысячи рублей. Также среди должников значится и единорос Николай Корнелюк — 428 рублей и представитель ЛДПР Олег Керносенко — 2 копейки.

На избирательном округе №6 должниками являются коммунист Эльмаддин Аскеров — 458 тысяч рублей и самовыдвиженец Денис Беликин — 205 тысяч рублей. У других зарегистрированных кандидатов нет задолженностей.

Выборы в думу Ноябрьска пройдут в сентябре 2019 года.