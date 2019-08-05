Путин приказал Минобороны следить за американскими ракетами

Глава России Владимир Путин поручил Министерству обороны и еще двум ведомствам следить за созданием и местоположением ракет средней и малой дальности. Об этом говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля.
«Поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и малой дальности», — говорится в обращении Путина.
Такие меры необходимы, поскольку выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности увеличил риски ядерной войны, уверен глава РФ. Если ведомства, получившие поручение президента, укажут на то, что Америка вооружается ракетами средней и малой дальности, то Россия «будет вынуждена принять» такие же меры, передает Nation News. Чтобы остановить грядущую гонку вооружений, Путин предложил провести новые переговоры.
Договор РСМД между США и Россией прекратил свое существование 2 августа. Штаты и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Подписанный в 1987 году документ обязывал стороны ликвидировать ракеты наземного базирования, что положило конец «холодной войне».