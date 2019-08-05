Путин заявил о возобновлении гонки вооружений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин сделал заявление после оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о возобновлении гонки вооружений с США. Поводом для заявления стал выход Америки из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Новость по теме
Американцы решили разместить свои ракеты в Азии

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. <…> Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы», — говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте главы РФ.

Путин подчеркнул, что если станет известно, что Америка начала производить ракеты средней и меньшей дальности, то Россия «будет вынуждена» принять аналогичные меры.

Договор РСМД был подписан в ходе визита Михаила Горбачева в Вашингтон в 1987 году. Согласно документу, СССР и США ликвидировали ракеты наземного базирования, что привело завершению «холодной войны». 2 августа США в одностороннем порядке вышли из договора, сообщив, что российская сторона «неоднократно нарушала условия договора», напоминает RT.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика Общество Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...