Губернатору Югры понравилось вести стримы в соцсетях

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила формат проведения он-лайн конференций в социальных сетях и намерена его активно использовать. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей ХМАО.
«До конца года запланировано несколько интернет — конференций «Губернатор Онлайн», в том числе прямые эфиры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности будут организованы в ходе рабочих поездок главы региона в августе — сентябре. В числе тем, о которых будут говорить онлайн», — здравоохранение, вопросы доступной среды, меры социальной поддержки многодетных семей», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в депсвязей. Там также подчеркнули, что тематика определяется по запросам подписчиков в социальных сетях.
Ближайший он-лайн эфир состоится 9 августа во время визита главы региона в Сургут и его темой станет благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К разговору подключатся главы всех 22 муниципалитетов Югры, а также представители профильных ведомств, управляющих компаний. Ранее «URA.RU» писало, что 9 июля Комарова собирала мэров в Ханты-Мансийске. Вместе с ними, в рамках онлайн-трансляции, губернатор отвечала на вопросы от жителей, которые касаются реализации нацпроекта по переселению из аварийного жилья.