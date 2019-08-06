Пассажирский самолет из Нижневартовска задержали на восемь часов

Пассажиры ждали самолета всю ночь
Рейс «Нижневартовск-Красноярск» авиакомпании S7 задержали на восемь с половиной часов из-за замены самолета. Об этом сообщили «URA.RU» в аэропорту Нижневартовска (ХМАО-Югра).
«На рейсе 6412 была замена воздушного судна. Самолет CRJ сменили на Embraer», — рассказали в справочной службе аэропорта. Агентству не удалось узнать причину замены судна — в авиакомпании S7 на телефонный звонок не ответили.
Как сообщается на онлайн-табло, размещенном на сайте аэропорта, самолет рейса 6412 должен был вылететь в Красноярск 6 августа в 01 час 45 минут, однако посадка началась лишь в в 8:40. Отправка запланирована на 10 часов 10 минут по местному времени.