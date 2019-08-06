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Пассажирский самолет из Нижневартовска задержали на восемь часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, туризм, ожидание, пассажиры, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, авиакомпания, туристы, самолет, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Пассажиры ждали самолета всю ночьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Рейс «Нижневартовск-Красноярск» авиакомпании S7 задержали на восемь с половиной часов из-за замены самолета. Об этом сообщили «URA.RU» в аэропорту Нижневартовска (ХМАО-Югра).

«На рейсе 6412 была замена воздушного судна. Самолет CRJ сменили на Embraer», — рассказали в справочной службе аэропорта. Агентству не удалось узнать причину замены судна — в авиакомпании S7 на телефонный звонок не ответили.

Как сообщается на онлайн-табло, размещенном на сайте аэропорта, самолет рейса 6412 должен был вылететь в Красноярск 6 августа в 01 час 45 минут, однако посадка началась лишь в в 8:40. Отправка запланирована на 10 часов 10 минут по местному времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
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