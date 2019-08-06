Hearst Shkulev Media сменил редактора главного городского портала Екатеринбурга

Оксана Маклакова стала новым главредом портала Е1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым главным редактором екатеринбургского портала Е1 стала журналистка Оксана Маклакова, которая до этого работала на ЕТВ, 41 канале и радио «Серебряный дождь». О кадровых перестановках сообщил директор сети городских порталов холдинга Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

«Уверен, теперь с учетом ресурсов E1.RU — 500-тысячной аудитории и большой редакции, которая работает в три смены, круглосуточно, — проекты Оксаны и нашего портала в Екатеринбурге станут еще более масштабными и полезными для города», — написал Низамов на своей странице в Facebook. В разговоре с «URA.RU» он отметил, что, по его мнению, Маклакова «переросла» те позиции, которые она занимала ранее. Теперь же журналистка сможет использовать свой опыт по развитию видеотрансляций и ведению в том числе благотворительных проектов на новой для нее платформе.

Татьяна Дрогаева, которая до сих пор была главредом портала Е1, сможет вернуться к деловой журналистике. По словам Низамова, она станет бизнес-редактором екатеринбургского портала и других ресурсов сети в рамках Hearst Shkulev Media. На новой позиции она сможет использовать свой опыт работы в «Коммерсанте», отметил директор сети городских порталов.