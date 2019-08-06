«Победа» прекращает полеты в Армению из-за махинаций аэропорта с бензином

Лоукостеру не доливают топливо в аэропорту Гюмри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (дочка «Аэрофлота») с зимнего сезона прекращает полеты в Армению. Российского перевозчика возмутила ситуация с постоянным недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива», — пояснили ТАСС в аваикомпании. Там отметили, что многократно обращались с жалобами к руководству аэропорта, но «топливозаправщик продолжает практику недолива». В «Победе» пообещали выполнить все запланированные рейсы, и с зимы приостановить полеты.

В пресс-службе авиакомпании нашему агентству получить оперативный комментарий не удалось. Сейчас дочка «Аэрофлота» выполняет 10 полетов в неделю из Москвы в Гюмри, зимой планировалось семь рейсов в неделю.