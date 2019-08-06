В Кургане ждут новый десант федеральных министров

В Курган приедут сразу несколько федеральных министров. Информацию о визите, который состоится в ближайшее время, «URA.RU» подтвердило сразу несколько источников, близких к региональному правительству.
Как ожидается, в Кургане пройдет совещание о ходе реализации национальных проектов. Среди возможных участников мероприятия называют министра энергетики Александра Новака, а также первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который является куратором Курганской области. Также, по данным инсайдеров, возможно участие представителей других уральских регионов. Точная дата совещания пока не озвучивается, однако ожидается, что мероприятие состоится до конца августа.
«Работа с федеральными органами власти и министерствами идет в постоянном режиме. За минувший период несколько министров и политиков федерального уровня уже посетили регион. Есть результаты этих визитов. По просьбе Шумкова Антон Германович Силуанов взял нашу область под „кураторство“, и надеемся, что первый вице-премьер — министр финансов проведет рабочий визит в регион», — прокомментировала начальник управления информационно-аналитической деятельности правительства Курганской области Вероника Волкова.
Это будет уже не первый визит высокопоставленных гостей в Зауралье за последнее время. В регион уже приезжали вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, министр энергетики Александр Новак и министр строительства Владимир Якушев. Также глава Минприроды, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел в Кургане окружное совещание по реализации в УрФО нацпроекта «Экология», также регион посетил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Социолог Сергей Ширяев в разговоре с «URA.RU» отмечал, что посещение региона чиновниками такого высокого ранга подтверждает тезис о том, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков — человек со связями, готовый привлечь помощь федерального центра для развития региона.