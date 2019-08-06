Тюменские чиновники объяснили, почему участницу конкурса Playboy не взяли работать в больницу

Экс-чиновница Анна Ануфриева в соцсети пожаловалась на необоснованные отказы в трудоустройстве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В департаменте здравоохранения Тюменской области опровергли слова экс-чиновницы Анны Ануфриевой о том, что ее не берут на работу после эротической фотосессии для конкурса Playboy «Девушка года — 2019». Тюменка в своем блоге в Instagram заявила, что главврач ОКБ№2 отказал ей в трудоустройстве из-за публикации фото на сайте мужского журнала. Ранее она была вынуждена уволиться с госслужбы из-за откровенной фотосессии.

«Ануфриева действительно пыталась устроиться на работу в областную больницу, но общалась она только с экономистами, главный врач ее не даже видел. Девушку не взяли по объективным причинам», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. Причины не названы.

Экс-чиновница в соцсети пожаловалась на необоснованные отказы в трудоустройстве. «Пробовала идти в закупки в другие наши тюменские ГКУ (государственные казенные учреждения — прим. ред.) — что вы думаете — мне бойкот! Как будто я уголовку совершила! Никто не берет на работу и нет бы хоть прямо сказали, что из-за скандала. Они придумывают кучу причин — внезапно перестаёт требоваться вакансия или есть лучший кандидат», — написала Ануфриева. Получить комментарий от девушки не удалось, ее телефон оказался вне зоны доступа.

По словам юриста Евгении Астаховой, отказ в трудоустройстве из-за участия в эротической фотосессии — это нарушение ТК РФ. «Другое дело, если кандидат устраивается на госслужбу. Здесь есть свои ограничения, и девушке могли отказать из-за ее несоответствия требования к госслужащим», — отметила эксперт.