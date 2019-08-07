Главный враг властей ХМАО пойдет под суд в Сургуте

Обвинительное заключение по уголовному делу югорского бизнесмена и основателя скандально известного сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина передано для рассмотрения в сургутский городской суд. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе суда.
«Материалы дела у нас, когда начнутся заседания пока неизвестно. У судьи для принятия решения есть месяц с момента поступления документов», — сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь сургутского городского суда Лада Морозова.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Шмонин обвиняется в клевете, распространении сведений о частной жизни лица, вымогательстве, изготовлении и обороте порнографических материалов. Сбором доказательств по уголовному делу занимался отдел по расследованию особо важных дел при управлении СКР по ХМАО.
Как ранее писало «URA.RU», по версии силовиков, сайт Шмонина специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской власти. Негативные материалы в том числе выходили про губернатора Югры Наталью Комарову и председателя окружной думы Бориса Хохрякова. Владельцы портала под прикрытием журналистской деятельности вымогали деньги у героев статей, угрожая разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство.