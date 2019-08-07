Решение, что делать, пока не принято Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти отказались согласовать народный сход против строительства мусорного завода, который планировалось провести в субботу, 10 августа в селе Большое Седельниково под Екатеринбургом. Об этом «URA.RU» сообщил один из инициаторов схода Константин Гребенев. Накануне вечером он получил официальный ответ от администрации Сысертского городского округа, подписанный мэром Сысерти Дмитрием Нисковских (документ есть в распоряжении редакции).

«Меня вызвал в администрацию Сысерти руководитель отдела общественной безопасности и вручил бумагу, что они запрещают мероприятие, — рассказал агентству Гребенев. — Потому что по формальным основаниям (количество людей и использование звукоусиливающей аппаратуры) это не народный сход, а митинг, и надо переделывать заявку. К субботе мы не успеваем, потому что сроки рассмотрения такого заявления — 10-15 дней».

При этом, по словам организатора, администрация Сысерти не возражает против самой темы (обсуждение строительства мусорного завода), чиновники даже предложили варианты площадок в самой Сысерти (например, возле городского ДК), но на более поздние сроки. Однако люди намерены собраться именно в ближайшие выходные.

«Мы пока никакого решения не приняли, — рассказал Гребенев. — Звучат разные мнения: либо собрание организуют депутаты, либо мы никого не информируем и проводим встречу на частной территории». В качестве еще одного варианта предложена идея сходить дружно в лес. «Ягоды и грибы можно собирать коллективно и бесплатно, — говорит один из участников форума „Мусорный беспредел“. — Так создаются партизанские отряды».

Жители населенных пунктов Большое Седельниково, Шабровский, Бородулинский, Октябрьский и многих других протестуют против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, планы по возведению которого озвучил владелец тамошних земель, бизнесмен Богдан Новорок. Лоббисты активно продвигают этот проект в органах власти, при этом он нарушает целый ряд норм (не предусмотрен генпланом и попадает в защитную зону аэропорта Кольцово).

Фото: Константин Гребенев

Фото: Константин Гребенев

Фото: Константин Гребенев