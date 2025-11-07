Свердловчане вынуждены два месяца ждать подключения интернета

Желающие подключить интернет должны заранее подавать заявку на услугу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) жители ждут по два месяца, чтобы подключить домашний интернет от провайдера «К Телеком». Об этом URA.RU рассказал местный житель Максим.

«Я подал заявку на подключение, но меня записали только на конец января. Очереди очень большие на эту услугу», — поделился мужчина. Он планирует переезд и заказал подключение интернета в квартиру.