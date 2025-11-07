Возле главной дорожной стройки в Екатеринбурге закроют важную улицу

Движение ограничат до 21 ноября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге возле развязки у «Калины» перекроют движение на съезде с улицы Комсомольской на дублер Сибирского тракта в сторону 40-летия Комсомола. Ограничения будут действовать с 14 по 21 ноября, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Это связано с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта», — пояснили в администрации. Там поставят дорожные знаки и указатели.