Возле главной дорожной стройки в Екатеринбурге закроют важную улицу
Движение ограничат до 21 ноября
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В Екатеринбурге возле развязки у «Калины» перекроют движение на съезде с улицы Комсомольской на дублер Сибирского тракта в сторону 40-летия Комсомола. Ограничения будут действовать с 14 по 21 ноября, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Это связано с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта», — пояснили в администрации. Там поставят дорожные знаки и указатели.
Объехать участок получится по дублеру Сибирского тракта с разворотом около путепровода на Малышева. Также изменится автобусный маршрут №71. Он будет ходить по Комсомольской – Егоршинскому подходу – дублеру Сибирского тракта – далее по маршруту.
