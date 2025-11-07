Скандальный певец из Екатеринбурга отменяет все свои концерты в России
Певец признал, что подвел своих слушателей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Певец из Екатеринбурга Олег Майами отменил свои концерты по всей России. За пару недель до этого артист признавался, что ему не удается собирать залы в регионах. Анонс тура он назвал опрометчивым.
«В этом году мы планировали тур, но слишком поздно поняли, что еще не время. Мне не удалось собрать регионы. Несмотря на то, что я давно работаю. У меня все только начало получаться. И этот ранний рывок с туром был опрометчивым. Ведь я подвел своих слушателей, которые купили билеты», — написал Майами в соцсетях.
Так, без концерта остались слушатели из Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска и других городов. Помимо этого, люди не могут вернуть деньги за билеты и ополчились в комментариях на странице Олега с требованием разобраться с ситуацией.
Фото: соцсеть «ВКонтакте»
