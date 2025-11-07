Логотип РИА URA.RU
Скандальный певец из Екатеринбурга отменяет все свои концерты в России

07 ноября 2025 в 18:08
Певец признал, что подвел своих слушателей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Олег Майами отменил свои концерты по всей России. За пару недель до этого артист признавался, что ему не удается собирать залы в регионах. Анонс тура он назвал опрометчивым.

«В этом году мы планировали тур, но слишком поздно поняли, что еще не время. Мне не удалось собрать регионы. Несмотря на то, что я давно работаю. У меня все только начало получаться. И этот ранний рывок с туром был опрометчивым. Ведь я подвел своих слушателей, которые купили билеты», — написал Майами в соцсетях.

Так, без концерта остались слушатели из Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска и других городов. Помимо этого, люди не могут вернуть деньги за билеты и ополчились в комментариях на странице Олега с требованием разобраться с ситуацией.

Продолжение после рекламы
Фото: соцсеть «ВКонтакте»

