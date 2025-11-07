Скандальный певец из Екатеринбурга отменяет все свои концерты в России

Певец из Екатеринбурга Олег Майами отменил свои концерты по всей России. За пару недель до этого артист признавался, что ему не удается собирать залы в регионах. Анонс тура он назвал опрометчивым.

«В этом году мы планировали тур, но слишком поздно поняли, что еще не время. Мне не удалось собрать регионы. Несмотря на то, что я давно работаю. У меня все только начало получаться. И этот ранний рывок с туром был опрометчивым. Ведь я подвел своих слушателей, которые купили билеты», — написал Майами в соцсетях.