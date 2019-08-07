Мэр Челябинска проверяет подчиненных на коррупцию

Начатая по распоряжению главы Челябинска Натальи Котовой проверка ставит под удар вице-мэра Сергея Репринцева (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за аукциона по продаже земли в Каштакском бору, отмененного после вмешательства минэкологии региона, в мэрии Челябинска проверяют на коррупцию готовивших торги чиновников. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города.

Информацию об отмене торгов, назначенных на 8 августа, уже выставили на официальном сайте КУиЗО. «Комитет извещает об отказе в проведении аукциона по продаже трех земельных участков в собственность, назначенного на 08.08.2019», — говорится в сообщении. По данным «URA.RU», среди возможных участников несостоявшегося аукциона есть фирмы, связанные с группой компаний «Доступное жилье» бизнесмена Андрея Яцуна.

«Сейчас в администрации проводится внутренняя проверка. Уже известны участники аукциона. Текущая задача — установить конечных бенефициаров и проверить ряд сотрудников мэрии на возможную заинтересованность в проведении данного аукциона. Думаю, до конца недели будут результаты», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Глава Комитета по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО) Сергей Чигинцев пояснил агентству, что документы на продажу земли готовили в Комитете по архитектуре и градостроительству. Курирующий его и. о. вице-мэра по архитектуре и градостроительству Сергей Репринцев на звонок корреспондента «URA.RU» ответил, что находится на совещании и не может дать комментарий.