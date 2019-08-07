Югорского депутата подозревают в попытке кражи канализационных колодцев

Во время демонтажа было повреждено 7 канализационных колодцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) депутата городской думы Дмитрия Уреки подозревают в попытки кражи канализационных колодцев, которые принадлежат муниципалитету. О проведении такой проверки правоохранительными органами «URA.RU» сообщили в прокуратуре Пыть-Яха.

«Сейчас идет процессуальная проверка. Силами городского ОМВД будет организовано проведение экспертизы, в результате которой предстоит оценить понесенный ущерб муниципального предприятия „Управление городского хозяйства“. По итогам будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», — прокомментировал корреспонденту «URA.RU» и. о. прокурора Пыть-Яха Анатолий Друзин.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналисту агентства, что депутат Уреки параллельно является еще и председателем одного из городских ТСЖ, для нужд которого он и попытался демонтировать канализационные колодцы. «В результате этих действий была нарушена система канализации во втором «а» микрорайоне Пыть-Яха». Изначально говорилось, что сумма ущерба может составить нескольких сотен тысяч рублей. Однако реальную оценку уже даст экспертиза», — заявил инсайдер. Сам Уреки в телефонной беседе с корреспондентом «URA.RU» отказался комментировать эту ситуацию. В пресс-службе УМВД ХМАО пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.