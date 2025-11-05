В аэропорту ХМАО уничтожили несколько партий нелегальных фруктов, орехов и риса

Россельхознадзор нашел нелегальные фрукты в аэропорту Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Сургута (ХМАО) выявили и уничтожили восемь партий фруктов, сухофруктов, орехов и риса, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов. Всего было изъято и уничтожено более 35 килограммов продуктов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«За вторую половину октября 2025 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Сургута выявлено и не допущено к ввозу восемь партий растительной продукции, перемещаемой пассажирами международных рейсов с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Вопреки действующим ограничениям иностранные граждане провозили в багаже и ручной клади более 35 кг подкарантинной продукции: сухофрукты, фрукты, орехи, рис», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нелегальные продукты нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана. Они пытались провезти продукты с нарушением фитосанитарных требований, несмотря на действующие ограничения на ввоз подкарантинной продукции.

