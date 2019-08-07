Власти Кургана нашли полмиллиона на вырубку деревьев

Администрация Кургана выделит из своего резервного фонда полмиллиона рублей на вырубку сухих, аварийных и опасных для людей деревьев. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
«Выделить из резервного фонда администрации города Кургана… пятьсот тысяч рублей для заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу сухих и аварийных деревьев, обрезке деревьев, создающих угрозу, и корчевке пней», — говорится в тексте документа. Восстановить средства резервного фонда планируется при уточнении городского бюджета.
Аукцион на вырубку аварийных деревьев состоялся во второй половине июля. Победителем признано ООО «Курганский городской садово-озеленительный центр», которое готово выполнить работы за 471 тысячу рублей при начальной цене контракта более 747,5 тысячи рублей, сообщается на портале госзакупок. Компании предстоит до 25 декабря снести более 100 деревьев и выкорчевать более 50 пней.
Помимо этого, объявлены новые торги за право вырубить аварийные деревья на территории кладбищ Кургана. Начальная цена контракта — более 230 тысяч рублей. Аукцион назначен на 12 августа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале года в Кургане объявляли сразу два аукциона на вырубку деревьев общей стоимостью более двух миллионов рублей. В 2018 году курганцы возмущались массовой вырубке деревьев в областном центре. В мэрии тогда поясняли, что создают на дорогах «треугольники видимости», исполняя предписание ГИБДД. Горожане также негодовали из-за «облысевшего» сквера возле памятника Коле Мяготину и сноса деревьев в саду барона Розена. В этом году у жителей Кургана снова появились поводы для возмущения.