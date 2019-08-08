Заместитель зауральского губернатора может уйти в отставку через полгода после назначения

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Татьяна Менщикова может уйти в отставку после выборов главы региона, назначенных на 8 сентября. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники, знакомые с ситуацией.
«Менщикова сама готова уйти в отставку. Но если это произойдет до выборов, то может повлиять на рейтинг врио губернатора», — считает инсайдер. Подробности, с чем может быть связано такое кадровое решение, он раскрывать не стал. Получить комментарии самой чиновницы «URA.RU» не удалось — она не ответила на телефонный звонок корреспондента и на сообщение в мессенджере.
Татьяна Менщикова была назначена заместителем губернатора в марте. До этого она работала директором Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для девушек-подростков с девиантным поведением и возглавляла Куртамышскую районную думу. Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновница отчитала работницу фельдшерско-акушерского пункта, которая пожаловалась на работу в нечеловеческих условиях практически без выходных и на маленькую зарплату. Позже заявлялось, что ее слова вырвали из контекста.
Предшественница Менщиковой на посту заместителя губернатора по соцполитике, Ирина Бугаева, проработала на этой должности всего два месяца.