Четыре человека погибли, в том числе двое детей в ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском. Тридцать человек получили травмы, двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
Автобус, в котором находилось 42 человека, столкнулся с джипом на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. После аварии автобус и автомобиль сорвались в обрыв. «На данный момент погибших четверо, в том числе двое детей», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что из 30 человек, пострадавших в аварии, пятеро детей, двое из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Власти создали оперативный штаб после ДТП, на место инцидента выехали следователи, сообщает RT.
Как заявил глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов, пострадавшим окажут всю необходимую помощь. «Пациентам оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Новороссийские специалисты на связи с краевыми врачами», — заявил министр.
По информации ЕДДС Новороссийска, экскурсионный автобус принадлежит санаторию «Эллада». Он следовал из Пшады в Анапу.