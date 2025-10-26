Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин раскрыл, какой фильм с Михалковым ему нравится

Путин заявил, что ему нравится фильм «Я шагаю по Москве» с Михалковым
26 октября 2025 в 18:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фильм «Я шагаю по Москве», с участием Михалкова, нравится Путину

Фильм «Я шагаю по Москве», с участием Михалкова, нравится Путину

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фильм «Я шагаю по Москве», с участием режиссера и актера Никиты Михалкова, нравится президенту РФ Владимиру Путину. Об этом глава государства заявил во время интервью.

Журналист телеканала «Россия 1», Павел Зарубин, во время обсуждения с президентом Никиты Михалкова, который недавно отпраздновал 80-летний юбилей, рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве». Путин, в свою очередь, ответил: «И я тоже».

Ранее Владимир Путин подчеркивал свою многолетнюю дружбу с Никитой Михалковым и называл режиссера патриотом, оказывающим серьезное влияние на культурную повестку России. Михалков, помимо актерской карьеры, прославился созданием таких лент, как «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», а также возглавляет Союз кинематографистов России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал