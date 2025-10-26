Путин раскрыл, какой фильм с Михалковым ему нравится
Фильм «Я шагаю по Москве», с участием Михалкова, нравится Путину
Фильм «Я шагаю по Москве», с участием режиссера и актера Никиты Михалкова, нравится президенту РФ Владимиру Путину. Об этом глава государства заявил во время интервью.
Журналист телеканала «Россия 1», Павел Зарубин, во время обсуждения с президентом Никиты Михалкова, который недавно отпраздновал 80-летний юбилей, рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве». Путин, в свою очередь, ответил: «И я тоже».
Ранее Владимир Путин подчеркивал свою многолетнюю дружбу с Никитой Михалковым и называл режиссера патриотом, оказывающим серьезное влияние на культурную повестку России. Михалков, помимо актерской карьеры, прославился созданием таких лент, как «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», а также возглавляет Союз кинематографистов России.
